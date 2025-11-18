Astera USD מחיר היום

מחיר Astera USD (ASUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.052694, עם שינוי של 443.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASUSD ל USD הוא $ 0.052694 לכל ASUSD.

Astera USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 632,329, עם היצע במחזור של 12.00M ASUSD. ב‑24 השעות האחרונות, ASUSD סחר בין $ 0.00969355 (נמוך) ל $ 0.052786 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00969355.

ביצועים לטווח קצר, ASUSD נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -78.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Astera USD (ASUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 632.33K$ 632.33K $ 632.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 632.33K$ 632.33K $ 632.33K אספקת מחזור 12.00M 12.00M 12.00M אספקה כוללת 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Astera USD הוא $ 632.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASUSD הוא 12.00M, עם היצע כולל של 12000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 632.33K.