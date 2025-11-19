Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל Astera USD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ASUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Astera USD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Astera USD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Astera USD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013189 בשנת 2025. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Astera USD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.013848 בשנת 2026. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ASUSD הוא $ 0.014540 עם 10.25% שיעור צמיחה. Astera USD (ASUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ASUSD הוא $ 0.015268 עם 15.76% שיעור צמיחה. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ASUSD הוא $ 0.016031 עם 21.55% שיעור צמיחה. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ASUSD הוא $ 0.016833 עם 27.63% שיעור צמיחה. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Astera USD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027419. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Astera USD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.044662. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.013189 0.00%

2026 $ 0.013848 5.00%

2027 $ 0.014540 10.25%

2028 $ 0.015268 15.76%

2029 $ 0.016031 21.55%

2030 $ 0.016833 27.63%

2031 $ 0.017674 34.01%

2032 $ 0.018558 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.019486 47.75%

2034 $ 0.020460 55.13%

2035 $ 0.021483 62.89%

2036 $ 0.022557 71.03%

2037 $ 0.023685 79.59%

2038 $ 0.024870 88.56%

2039 $ 0.026113 97.99%

2040 $ 0.027419 107.89% הצג עוד לטווח קצר Astera USD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.013189 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.013190 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.013201 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.013243 0.41% Astera USD (ASUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורASUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.013189 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Astera USD (ASUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורASUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.013190 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Astera USD (ASUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורASUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.013201 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Astera USD (ASUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורASUSD הוא $0.013243 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Astera USD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 158.27K$ 158.27K $ 158.27K אספקת מחזור 12.00M 12.00M 12.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ASUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ASUSD יש כמות במעגל של 12.00M ושווי שוק כולל של $ 158.27K. צפה ASUSD במחיר חי

Astera USD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAstera USDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAstera USD הוא 0.013189USD. היצע במחזור של Astera USD(ASUSD) הוא 12.00M ASUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $158,269 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -67.74% $ -0.027699 $ 0.052786 $ 0.012450

7 ימים -94.60% $ -0.012477 $ 0.977436 $ 0.009719

30 ימים -97.31% $ -0.012835 $ 0.977436 $ 0.009719 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Astera USD הראה תנועת מחירים של $-0.027699 , המשקפת -67.74% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Astera USD נסחר בשיא של $0.977436 ושפל של $0.009719 . נרשם שינוי במחיר של -94.60% . מגמה אחרונה זו מציגה אתASUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Astera USD חווה -97.31% שינוי, המשקף בערך $-0.012835 לערכו. זה מצביע על כך ש ASUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Astera USD (ASUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? Astera USD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ASUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAstera USD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ASUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Astera USD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלASUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלASUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Astera USD.

מדוע ASUSD חיזוי מחירים חשוב?

ASUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ASUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ASUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ASUSD בחודש הבא? על פי Astera USD (ASUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר ASUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ASUSD בשנת 2026? המחיר של 1 Astera USD (ASUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ASUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ASUSD בשנת 2027? Astera USD (ASUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ASUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ASUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Astera USD (ASUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ASUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Astera USD (ASUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ASUSD בשנת 2030? המחיר של 1 Astera USD (ASUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ASUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ASUSD תחזית המחיר בשנת 2040? Astera USD (ASUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ASUSD עד שנת 2040.