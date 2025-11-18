aster dog מחיר היום

מחיר aster dog (ADOG) בזמן אמת היום הוא $ 0.00043571, עם שינוי של 3.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ADOG ל USD הוא $ 0.00043571 לכל ADOG.

aster dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 435,714, עם היצע במחזור של 1.00B ADOG. ב‑24 השעות האחרונות, ADOG סחר בין $ 0.00039559 (נמוך) ל $ 0.00045056 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00372484, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00033757.

ביצועים לטווח קצר, ADOG נע ב +1.92% בשעה האחרונה ו -7.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aster dog (ADOG) מידע שוק

שווי שוק $ 435.71K$ 435.71K $ 435.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 435.71K$ 435.71K $ 435.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של aster dog הוא $ 435.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 435.71K.