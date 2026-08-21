assface מחיר היום

מחיר assface (ASSFACE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASSFACE ל USD הוא $ 0 לכל ASSFACE.

assface כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,338, עם היצע במחזור של 995.17M ASSFACE. ב‑24 השעות האחרונות, ASSFACE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00105703, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ASSFACE נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +8.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

assface (ASSFACE) מידע שוק

שווי שוק $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.47K$ 29.47K $ 29.47K אספקת מחזור 995.17M 995.17M 995.17M אספקה כוללת 999,781,179.185618 999,781,179.185618 999,781,179.185618

שווי השוק הנוכחי של assface הוא $ 29.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASSFACE הוא 995.17M, עם היצע כולל של 999781179.185618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.47K.