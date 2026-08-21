Ascend מחיר היום

מחיר Ascend (ASCEND) בזמן אמת היום הוא $ 0.102174, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASCEND ל USD הוא $ 0.102174 לכל ASCEND.

Ascend כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,573,472, עם היצע במחזור של 15.40M ASCEND. ב‑24 השעות האחרונות, ASCEND סחר בין $ 0.098799 (נמוך) ל $ 0.109838 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.192841, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04436304.

ביצועים לטווח קצר, ASCEND נע ב -0.67% בשעה האחרונה ו +12.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.44K.

Ascend (ASCEND) מידע שוק

שווי שוק $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M נפח (24 שעות) $ 12.44K$ 12.44K $ 12.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M אספקת מחזור 15.40M 15.40M 15.40M אספקה כוללת 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ascend הוא $ 1.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.44K. ההיצע במחזור של ASCEND הוא 15.40M, עם היצע כולל של 22000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.25M.