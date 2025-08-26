ARMOR (ARMOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -4.93% שינוי מחיר (7D) +2.23%

ARMOR (ARMOR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARMOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARMORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARMOR השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARMOR (ARMOR) מידע שוק

שווי שוק $ 116.06K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 366.68K אספקת מחזור 237.39M אספקה כוללת 750,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ARMOR הוא $ 116.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARMOR הוא 237.39M, עם היצע כולל של 750000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 366.68K.