ArmaraOS מחיר היום

מחיר ArmaraOS (ARMARA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 36.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARMARA ל USD הוא $ 0 לכל ARMARA.

ArmaraOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 638,804, עם היצע במחזור של 959.99M ARMARA. ב‑24 השעות האחרונות, ARMARA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00105684 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00135415, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARMARA נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -33.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.50K.

ArmaraOS (ARMARA) מידע שוק

שווי שוק $ 638.80K$ 638.80K $ 638.80K נפח (24 שעות) $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 638.80K$ 638.80K $ 638.80K אספקת מחזור 959.99M 959.99M 959.99M אספקה כוללת 959,993,695.927935 959,993,695.927935 959,993,695.927935

שווי השוק הנוכחי של ArmaraOS הוא $ 638.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.50K. ההיצע במחזור של ARMARA הוא 959.99M, עם היצע כולל של 959993695.927935. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 638.80K.