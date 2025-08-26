Arkreen Token (AKRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0114795$ 0.0114795 $ 0.0114795 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.15% שינוי מחיר (1D) -14.48% שינוי מחיר (7D) -24.42% שינוי מחיר (7D) -24.42%

Arkreen Token (AKRE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AKRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0114795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKRE השתנה ב +2.15% במהלך השעה האחרונה, -14.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arkreen Token (AKRE) מידע שוק

שווי שוק $ 405.42K$ 405.42K $ 405.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 689.03K$ 689.03K $ 689.03K אספקת מחזור 5.88B 5.88B 5.88B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arkreen Token הוא $ 405.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AKRE הוא 5.88B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 689.03K.