Aristo מחיר היום

מחיר Aristo (ARISTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00032883, עם שינוי של 5.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARISTO ל USD הוא $ 0.00032883 לכל ARISTO.

Aristo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,826, עם היצע במחזור של 999.99M ARISTO. ב‑24 השעות האחרונות, ARISTO סחר בין $ 0.00030903 (נמוך) ל $ 0.00032926 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00139711, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00030903.

ביצועים לטווח קצר, ARISTO נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -26.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aristo (ARISTO) מידע שוק

