ARI מחיר היום

מחיר ARI (ARI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARI ל USD הוא $ 0 לכל ARI.

ARI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,923, עם היצע במחזור של 479.63M ARI. ב‑24 השעות האחרונות, ARI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01001945, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -4.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 176.58.

ARI (ARI) מידע שוק

שווי שוק $ 80.92K$ 80.92K $ 80.92K נפח (24 שעות) $ 176.58$ 176.58 $ 176.58 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.92K$ 80.92K $ 80.92K אספקת מחזור 479.63M 479.63M 479.63M אספקה כוללת 479,632,972.0 479,632,972.0 479,632,972.0

שווי השוק הנוכחי של ARI הוא $ 80.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 176.58. ההיצע במחזור של ARI הוא 479.63M, עם היצע כולל של 479632972.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.92K.