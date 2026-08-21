Argonot מחיר היום

מחיר Argonot (ARGNOT) בזמן אמת היום הוא $ 4.0, עם שינוי של 7.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARGNOT ל USD הוא $ 4.0 לכל ARGNOT.

Argonot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,925, עם היצע במחזור של 82.21K ARGNOT. ב‑24 השעות האחרונות, ARGNOT סחר בין $ 4.0 (נמוך) ל $ 4.3 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.43, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.49.

ביצועים לטווח קצר, ARGNOT נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -32.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.64K.

Argonot (ARGNOT) מידע שוק

שווי שוק $ 328.93K$ 328.93K $ 328.93K נפח (24 שעות) $ 3.64K$ 3.64K $ 3.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.93K$ 328.93K $ 328.93K אספקת מחזור 82.21K 82.21K 82.21K אספקה כוללת 82,208.72357573907 82,208.72357573907 82,208.72357573907

שווי השוק הנוכחי של Argonot הוא $ 328.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.64K. ההיצע במחזור של ARGNOT הוא 82.21K, עם היצע כולל של 82208.72357573907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.93K.