Arbius (AIUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 24 שעות נמוך $ 4.98 $ 4.98 $ 4.98 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 גבוה 24 שעות $ 4.98$ 4.98 $ 4.98 שיא כל הזמנים $ 1,086.22$ 1,086.22 $ 1,086.22 המחיר הנמוך ביותר $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -14.00% שינוי מחיר (7D) -14.16% שינוי מחיר (7D) -14.16%

Arbius (AIUS) המחיר בזמן אמת של הוא $4.28. במהלך 24 השעות האחרונות, AIUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.28 לבין שיא של $ 4.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,086.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.28.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIUS השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -14.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arbius (AIUS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M אספקת מחזור 311.33K 311.33K 311.33K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arbius הוא $ 1.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIUS הוא 311.33K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30M.