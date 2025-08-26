ArbiPad מחיר (ARBI)
ArbiPad (ARBI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174926, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARBI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-94.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ArbiPad הוא $ 32.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARBI הוא 5.46B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.20K.
במהלך היום, השינוי במחיר של ArbiPadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbiPad ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbiPad ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ArbiPadל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.02%
|30 ימים
|$ 0
|-33.36%
|60 ימים
|$ 0
|+24.53%
|90 ימים
|$ 0
|--
## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
