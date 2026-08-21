Arab cat מחיר היום

מחיר Arab cat (ARAB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARAB ל USD הוא $ 0 לכל ARAB.

Arab cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,588.19, עם היצע במחזור של 100.00M ARAB. ב‑24 השעות האחרונות, ARAB סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.099104, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARAB נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.72.

Arab cat (ARAB) מידע שוק

שווי שוק $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K נפח (24 שעות) $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.59K$ 15.59K $ 15.59K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arab cat הוא $ 15.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.72. ההיצע במחזור של ARAB הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.59K.