apyUSD מחיר היום

מחיר apyUSD (APYUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.33, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APYUSD ל USD הוא $ 1.33 לכל APYUSD.

apyUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 182,848,411, עם היצע במחזור של 137.73M APYUSD. ב‑24 השעות האחרונות, APYUSD סחר בין $ 1.32 (נמוך) ל $ 1.34 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,799.87, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.97356.

ביצועים לטווח קצר, APYUSD נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו -0.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 983.20K.

apyUSD (APYUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 182.85M$ 182.85M $ 182.85M נפח (24 שעות) $ 983.20K$ 983.20K $ 983.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.85M$ 182.85M $ 182.85M אספקת מחזור 137.73M 137.73M 137.73M אספקה כוללת 137,729,904.0962067 137,729,904.0962067 137,729,904.0962067

שווי השוק הנוכחי של apyUSD הוא $ 182.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 983.20K. ההיצע במחזור של APYUSD הוא 137.73M, עם היצע כולל של 137729904.0962067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.85M.