APYSwap (APYS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00258469 גבוה 24 שעות $ 0.00280494 שיא כל הזמנים $ 3.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00178505 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -7.00% שינוי מחיר (7D) -8.90%

APYSwap (APYS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00260828. במהלך 24 השעות האחרונות, APYS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00258469 לבין שיא של $ 0.00280494, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APYSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00178505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APYS השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APYSwap (APYS) מידע שוק

שווי שוק $ 25.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.83K אספקת מחזור 9.77M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של APYSwap הוא $ 25.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APYS הוא 9.77M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.83K.