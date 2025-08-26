עוד על $ACAT

Apple Cat סֵמֶל

Apple Cat מחיר ($ACAT)

לא רשום

1 $ACAT ל USDמחיר חי:

--
----
-23.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Apple Cat ($ACAT) טבלת מחירים חיה
Apple Cat ($ACAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00762093
$ 0.00762093$ 0.00762093

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-23.41%

-47.84%

-47.84%

Apple Cat ($ACAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ACAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ACATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00762093, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ACAT השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -23.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apple Cat ($ACAT) מידע שוק

$ 61.02K
$ 61.02K$ 61.02K

--
----

$ 61.02K
$ 61.02K$ 61.02K

999.97M
999.97M 999.97M

999,969,359.0
999,969,359.0 999,969,359.0

שווי השוק הנוכחי של Apple Cat הוא $ 61.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ACAT הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969359.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.02K.

Apple Cat ($ACAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Apple Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApple Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApple Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Apple Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-23.41%
30 ימים$ 0-55.24%
60 ימים$ 0-34.38%
90 ימים$ 0--

מה זהApple Cat ($ACAT)

Apple Cat Meme token on Solana blockchain. Community driven.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Apple Cat ($ACAT) משאב

האתר הרשמי

Apple Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Apple Cat ($ACAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apple Cat ($ACAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apple Cat.

בדוק את Apple Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

$ACAT למטבעות מקומיים

Apple Cat ($ACAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apple Cat ($ACAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $ACAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Apple Cat ($ACAT)

כמה שווה Apple Cat ($ACAT) היום?
החי $ACATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $ACAT ל USD?
המחיר הנוכחי של $ACAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Apple Cat?
שווי השוק של $ACAT הוא $ 61.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $ACAT?
ההיצע במחזור של $ACAT הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $ACAT?
‏‏$ACAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00762093 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $ACAT?
$ACAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $ACAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $ACAT הוא -- USD.
האם $ACAT יעלה השנה?
$ACAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $ACAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
