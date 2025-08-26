Apple Cat ($ACAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00762093$ 0.00762093 $ 0.00762093 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -23.41% שינוי מחיר (7D) -47.84% שינוי מחיר (7D) -47.84%

Apple Cat ($ACAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ACAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ACATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00762093, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ACAT השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -23.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apple Cat ($ACAT) מידע שוק

שווי שוק $ 61.02K$ 61.02K $ 61.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.02K$ 61.02K $ 61.02K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,969,359.0 999,969,359.0 999,969,359.0

שווי השוק הנוכחי של Apple Cat הוא $ 61.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ACAT הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969359.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.02K.