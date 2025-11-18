APO מחיר היום

מחיר APO (APO) בזמן אמת היום הוא $ 0.141919, עם שינוי של 4.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APO ל USD הוא $ 0.141919 לכל APO.

APO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 139,144, עם היצע במחזור של 980.44K APO. ב‑24 השעות האחרונות, APO סחר בין $ 0.139021 (נמוך) ל $ 0.14882 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.222348, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.068552.

ביצועים לטווח קצר, APO נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -11.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

APO (APO) מידע שוק

שווי שוק $ 139.14K$ 139.14K $ 139.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.38M$ 28.38M $ 28.38M אספקת מחזור 980.44K 980.44K 980.44K אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

