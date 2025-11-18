ApexToken מחיר היום

מחיר ApexToken (APX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APX ל USD הוא -- לכל APX.

ApexToken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 805,623, עם היצע במחזור של 1.04B APX. ב‑24 השעות האחרונות, APX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00208163, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APX נע ב -0.58% בשעה האחרונה ו -8.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ApexToken (APX) מידע שוק

שווי שוק $ 805.62K$ 805.62K $ 805.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.27M$ 23.27M $ 23.27M אספקת מחזור 1.04B 1.04B 1.04B אספקה כוללת 29,988,375,930.20672 29,988,375,930.20672 29,988,375,930.20672

