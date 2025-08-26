APES (APES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04117938 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.84% שינוי מחיר (1D) -12.03% שינוי מחיר (7D) -4.53%

APES (APES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04117938, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APES השתנה ב -3.84% במהלך השעה האחרונה, -12.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APES (APES) מידע שוק

שווי שוק $ 46.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.27K אספקת מחזור 995.15M אספקה כוללת 995,166,479.780655

שווי השוק הנוכחי של APES הוא $ 46.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APES הוא 995.15M, עם היצע כולל של 995166479.780655. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.27K.