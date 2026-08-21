ApeBond מחיר היום

מחיר ApeBond (ABOND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABOND ל USD הוא $ 0 לכל ABOND.

ApeBond כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 163,792, עם היצע במחזור של 338.31M ABOND. ב‑24 השעות האחרונות, ABOND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.054057, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ABOND נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +8.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 157.27.

ApeBond (ABOND) מידע שוק

שווי שוק $ 163.79K$ 163.79K $ 163.79K נפח (24 שעות) $ 157.27$ 157.27 $ 157.27 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.42K$ 169.42K $ 169.42K אספקת מחזור 338.31M 338.31M 338.31M אספקה כוללת 349,931,136.63238823 349,931,136.63238823 349,931,136.63238823

שווי השוק הנוכחי של ApeBond הוא $ 163.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.27. ההיצע במחזור של ABOND הוא 338.31M, עם היצע כולל של 349931136.63238823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.42K.