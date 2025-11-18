Anthropic PreStocks מחיר היום

מחיר Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) בזמן אמת היום הוא $ 207.63, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANTHROPIC ל USD הוא $ 207.63 לכל ANTHROPIC.

Anthropic PreStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,036,992, עם היצע במחזור של 4.98K ANTHROPIC. ב‑24 השעות האחרונות, ANTHROPIC סחר בין $ 202.6 (נמוך) ל $ 208.99 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 220.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 124.62.

ביצועים לטווח קצר, ANTHROPIC נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -2.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 4.98K 4.98K 4.98K אספקה כוללת 4,979.988591568 4,979.988591568 4,979.988591568

שווי השוק הנוכחי של Anthropic PreStocks הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTHROPIC הוא 4.98K, עם היצע כולל של 4979.988591568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.