Antara Token (ANTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00305152 גבוה 24 שעות $ 0.00404696 שיא כל הזמנים $ 0.625249 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00047222 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -12.07% שינוי מחיר (7D) +72.22%

Antara Token (ANTT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00351216. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00305152 לבין שיא של $ 0.00404696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.625249, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00047222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -12.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+72.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Antara Token (ANTT) מידע שוק

שווי שוק $ 219.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 421.46K אספקת מחזור 62.62M אספקה כוללת 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Antara Token הוא $ 219.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTT הוא 62.62M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 421.46K.