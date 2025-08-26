עוד על ANTT

Antara Token סֵמֶל

Antara Token מחיר (ANTT)

לא רשום

1 ANTT ל USDמחיר חי:

$0.00351216
$0.00351216$0.00351216
-11.80%1D
USD
Antara Token (ANTT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:19:46 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00305152
$ 0.00305152$ 0.00305152
24 שעות נמוך
$ 0.00404696
$ 0.00404696$ 0.00404696
גבוה 24 שעות

$ 0.00305152
$ 0.00305152$ 0.00305152

$ 0.00404696
$ 0.00404696$ 0.00404696

$ 0.625249
$ 0.625249$ 0.625249

$ 0.00047222
$ 0.00047222$ 0.00047222

+0.11%

-12.07%

+72.22%

+72.22%

Antara Token (ANTT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00351216. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00305152 לבין שיא של $ 0.00404696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.625249, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00047222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -12.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+72.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Antara Token (ANTT) מידע שוק

$ 219.92K
$ 219.92K$ 219.92K

--
----

$ 421.46K
$ 421.46K$ 421.46K

62.62M
62.62M 62.62M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Antara Token הוא $ 219.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTT הוא 62.62M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 421.46K.

Antara Token (ANTT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Antara Tokenל USDהיה $ -0.000482169258600146.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAntara Token ל USDהיה . $ +0.0059310790.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAntara Token ל USDהיה $ +0.0082265717.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Antara Tokenל USDהיה $ +0.0025286887560321887.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000482169258600146-12.07%
30 ימים$ +0.0059310790+168.87%
60 ימים$ +0.0082265717+234.23%
90 ימים$ +0.0025286887560321887+257.12%

מה זהAntara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Antara Token (ANTT) משאב

Antara Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Antara Token (ANTT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Antara Token (ANTT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Antara Token.

ANTT למטבעות מקומיים

Antara Token (ANTT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Antara Token (ANTT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANTT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Antara Token (ANTT)

כמה שווה Antara Token (ANTT) היום?
החי ANTTהמחיר ב USD הוא 0.00351216 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANTT ל USD?
המחיר הנוכחי של ANTT ל USD הוא $ 0.00351216. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Antara Token?
שווי השוק של ANTT הוא $ 219.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANTT?
ההיצע במחזור של ANTT הוא 62.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANTT?
‏‏ANTT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.625249 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANTT?
ANTT ‏‏רשם מחירATL של 0.00047222 USD.
מהו נפח המסחר של ANTT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANTT הוא -- USD.
האם ANTT יעלה השנה?
ANTT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANTT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:19:46 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

