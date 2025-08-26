Antara Token מחיר (ANTT)
Antara Token (ANTT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00351216. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00305152 לבין שיא של $ 0.00404696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.625249, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00047222.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -12.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+72.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Antara Token הוא $ 219.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTT הוא 62.62M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 421.46K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Antara Tokenל USDהיה $ -0.000482169258600146.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAntara Token ל USDהיה . $ +0.0059310790.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAntara Token ל USDהיה $ +0.0082265717.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Antara Tokenל USDהיה $ +0.0025286887560321887.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000482169258600146
|-12.07%
|30 ימים
|$ +0.0059310790
|+168.87%
|60 ימים
|$ +0.0082265717
|+234.23%
|90 ימים
|$ +0.0025286887560321887
|+257.12%
Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.
