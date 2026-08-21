Anome מחיר היום

מחיר Anome (ANOME) בזמן אמת היום הוא $ 0.01606922, עם שינוי של 5.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANOME ל USD הוא $ 0.01606922 לכל ANOME.

Anome כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 482,090, עם היצע במחזור של 30.00M ANOME. ב‑24 השעות האחרונות, ANOME סחר בין $ 0.01556615 (נמוך) ל $ 0.01715284 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.198258, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00734374.

ביצועים לטווח קצר, ANOME נע ב +0.76% בשעה האחרונה ו -5.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 246.25K.

Anome (ANOME) מידע שוק

שווי שוק $ 482.09K$ 482.09K $ 482.09K נפח (24 שעות) $ 246.25K$ 246.25K $ 246.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.07M$ 16.07M $ 16.07M אספקת מחזור 30.00M 30.00M 30.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Anome הוא $ 482.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 246.25K. ההיצע במחזור של ANOME הוא 30.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.07M.