ANDY70B (ANDY70B) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02425673$ 0.02425673 $ 0.02425673 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -13.62% שינוי מחיר (7D) -16.36% שינוי מחיר (7D) -16.36%

ANDY70B (ANDY70B) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANDY70B נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANDY70Bהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02425673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANDY70B השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -13.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANDY70B (ANDY70B) מידע שוק

שווי שוק $ 121.02K$ 121.02K $ 121.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.02K$ 121.02K $ 121.02K אספקת מחזור 965.38M 965.38M 965.38M אספקה כוללת 965,383,606.16 965,383,606.16 965,383,606.16

שווי השוק הנוכחי של ANDY70B הוא $ 121.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDY70B הוא 965.38M, עם היצע כולל של 965383606.16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.02K.