ANDY70B מידע על מחיר

$0.00012536
ANDY70B (ANDY70B) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.02425673
$ 0
+0.30%

-13.62%

-16.36%

-16.36%

ANDY70B (ANDY70B) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANDY70B נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANDY70Bהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02425673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANDY70B השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -13.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANDY70B (ANDY70B) מידע שוק

$ 121.02K
--
$ 121.02K
965.38M
965,383,606.16
שווי השוק הנוכחי של ANDY70B הוא $ 121.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDY70B הוא 965.38M, עם היצע כולל של 965383606.16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.02K.

ANDY70B (ANDY70B) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ANDY70Bל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANDY70B ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANDY70B ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ANDY70Bל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.62%
30 ימים$ 0-20.67%
60 ימים$ 0-25.25%
90 ימים$ 0--

מה זהANDY70B (ANDY70B)

$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

ANDY70B (ANDY70B) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ANDY70Bתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ANDY70B (ANDY70B) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ANDY70B (ANDY70B) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ANDY70B.

בדוק את ANDY70B תחזית המחיר עכשיו‏!

ANDY70B למטבעות מקומיים

ANDY70B (ANDY70B) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ANDY70B (ANDY70B) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANDY70B הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ANDY70B (ANDY70B)

כמה שווה ANDY70B (ANDY70B) היום?
החי ANDY70Bהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ANDY70B ל USD?
המחיר הנוכחי של ANDY70B ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ANDY70B?
שווי השוק של ANDY70B הוא $ 121.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ANDY70B?
ההיצע במחזור של ANDY70B הוא 965.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANDY70B?
‏‏ANDY70B השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02425673 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANDY70B?
ANDY70B ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ANDY70B?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANDY70B הוא -- USD.
האם ANDY70B יעלה השנה?
ANDY70B ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANDY70B תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.