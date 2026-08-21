Andy BSC מחיר היום

מחיר Andy BSC (ANDY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANDY ל USD הוא $ 0 לכל ANDY.

Andy BSC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 96,793, עם היצע במחזור של 100.00T ANDY. ב‑24 השעות האחרונות, ANDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANDY נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +6.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Andy BSC (ANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 96.79K$ 96.79K $ 96.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.79K$ 96.79K $ 96.79K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Andy BSC הוא $ 96.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDY הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.79K.