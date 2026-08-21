ANAGO מחיר היום

מחיר ANAGO (ANAGO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 97.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANAGO ל USD הוא $ 0 לכל ANAGO.

ANAGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 78,814, עם היצע במחזור של 1.00B ANAGO. ב‑24 השעות האחרונות, ANAGO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANAGO נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +109.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ANAGO (ANAGO) מידע שוק

שווי שוק $ 78.81K$ 78.81K $ 78.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.81K$ 78.81K $ 78.81K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ANAGO הוא $ 78.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANAGO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.81K.