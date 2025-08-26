AMPLY מחיר (AMPLY)
AMPLY (AMPLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108814. במהלך 24 השעות האחרונות, AMPLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00104216 לבין שיא של $ 0.00112141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMPLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMPLY השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AMPLY הוא $ 56.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPLY הוא 52.02M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.
במהלך היום, השינוי במחיר של AMPLYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMPLY ל USDהיה . $ -0.0000721190.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMPLY ל USDהיה $ +0.0001020437.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AMPLYל USDהיה $ -0.0000951407725399876.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.49%
|30 ימים
|$ -0.0000721190
|-6.62%
|60 ימים
|$ +0.0001020437
|+9.38%
|90 ימים
|$ -0.0000951407725399876
|-8.04%
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
