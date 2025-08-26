עוד על AMPLY

AMPLY סֵמֶל

AMPLY מחיר (AMPLY)

1 AMPLY ל USDמחיר חי:

$0.00108814
$0.00108814$0.00108814
-0.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
AMPLY (AMPLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:18:27 (UTC+8)

AMPLY (AMPLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.31%

-0.49%

-3.29%

-3.29%

AMPLY (AMPLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108814. במהלך 24 השעות האחרונות, AMPLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00104216 לבין שיא של $ 0.00112141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMPLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMPLY השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMPLY (AMPLY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של AMPLY הוא $ 56.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPLY הוא 52.02M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.

AMPLY (AMPLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AMPLYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMPLY ל USDהיה . $ -0.0000721190.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMPLY ל USDהיה $ +0.0001020437.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AMPLYל USDהיה $ -0.0000951407725399876.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.49%
30 ימים$ -0.0000721190-6.62%
60 ימים$ +0.0001020437+9.38%
90 ימים$ -0.0000951407725399876-8.04%

מה זהAMPLY (AMPLY)

Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AMPLYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AMPLY (AMPLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AMPLY (AMPLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AMPLY.

בדוק את AMPLY תחזית המחיר עכשיו‏!

AMPLY למטבעות מקומיים

AMPLY (AMPLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AMPLY (AMPLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMPLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AMPLY (AMPLY)

כמה שווה AMPLY (AMPLY) היום?
החי AMPLYהמחיר ב USD הוא 0.00108814 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMPLY ל USD?
המחיר הנוכחי של AMPLY ל USD הוא $ 0.00108814. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AMPLY?
שווי השוק של AMPLY הוא $ 56.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMPLY?
ההיצע במחזור של AMPLY הוא 52.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMPLY?
‏‏AMPLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.116769 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMPLY?
AMPLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AMPLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMPLY הוא -- USD.
האם AMPLY יעלה השנה?
AMPLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMPLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:18:27 (UTC+8)

AMPLY (AMPLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.