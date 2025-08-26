AMPLY (AMPLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00104216 24 שעות נמוך $ 0.00112141 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.116769 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -0.49% שינוי מחיר (7D) -3.29%

AMPLY (AMPLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108814. במהלך 24 השעות האחרונות, AMPLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00104216 לבין שיא של $ 0.00112141, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMPLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.116769, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMPLY השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMPLY (AMPLY) מידע שוק

שווי שוק $ 56.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.08M אספקת מחזור 52.02M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AMPLY הוא $ 56.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPLY הוא 52.02M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.08M.