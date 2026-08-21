AMPLIFYWORLD מחיר היום

מחיר AMPLIFYWORLD (AMPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMPS ל USD הוא $ 0 לכל AMPS.

AMPLIFYWORLD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,217,854, עם היצע במחזור של 12.00B AMPS. ב‑24 השעות האחרונות, AMPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMPS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 323.04.

AMPLIFYWORLD (AMPS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) $ 323.04$ 323.04 $ 323.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M אספקת מחזור 12.00B 12.00B 12.00B אספקה כוללת 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0 25,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AMPLIFYWORLD הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 323.04. ההיצע במחזור של AMPS הוא 12.00B, עם היצע כולל של 25000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.54M.