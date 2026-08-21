Ampleforth Governance מחיר היום

מחיר Ampleforth Governance (FORTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.173912, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORTH ל USD הוא $ 0.173912 לכל FORTH.

Ampleforth Governance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,861,191, עם היצע במחזור של 10.70M FORTH. ב‑24 השעות האחרונות, FORTH סחר בין $ 0.160963 (נמוך) ל $ 0.183083 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 180.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.153377.

ביצועים לטווח קצר, FORTH נע ב +1.59% בשעה האחרונה ו -4.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 483.54K.

Ampleforth Governance (FORTH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M נפח (24 שעות) $ 483.54K$ 483.54K $ 483.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M אספקת מחזור 10.70M 10.70M 10.70M אספקה כוללת 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933 15,297,897.14455933

שווי השוק הנוכחי של Ampleforth Governance הוא $ 1.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 483.54K. ההיצע במחזור של FORTH הוא 10.70M, עם היצע כולל של 15297897.14455933. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66M.