Amper מחיר היום

מחיר Amper (AMPR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMPR ל USD הוא $ 0 לכל AMPR.

Amper כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,921.23, עם היצע במחזור של 85.00B AMPR. ב‑24 השעות האחרונות, AMPR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMPR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Amper (AMPR) מידע שוק

שווי שוק $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K אספקת מחזור 85.00B 85.00B 85.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amper הוא $ 15.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPR הוא 85.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.73K.