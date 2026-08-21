AMATO מחיר היום

מחיר AMATO (AMATO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMATO ל USD הוא $ 0 לכל AMATO.

AMATO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,625, עם היצע במחזור של 350.48M AMATO. ב‑24 השעות האחרונות, AMATO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0196137, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMATO נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +11.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 127.89.

AMATO (AMATO) מידע שוק

שווי שוק $ 48.63K$ 48.63K $ 48.63K נפח (24 שעות) $ 127.89$ 127.89 $ 127.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.74K$ 138.74K $ 138.74K אספקת מחזור 350.48M 350.48M 350.48M אספקה כוללת 999,973,384.483674 999,973,384.483674 999,973,384.483674

שווי השוק הנוכחי של AMATO הוא $ 48.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 127.89. ההיצע במחזור של AMATO הוא 350.48M, עם היצע כולל של 999973384.483674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.74K.