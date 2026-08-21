ALTHEA מחיר היום

מחיר ALTHEA (ALTHEA) בזמן אמת היום הוא $ 0.03921866, עם שינוי של 2.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALTHEA ל USD הוא $ 0.03921866 לכל ALTHEA.

ALTHEA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 571,968, עם היצע במחזור של 14.58M ALTHEA. ב‑24 השעות האחרונות, ALTHEA סחר בין $ 0.03851218 (נמוך) ל $ 0.04281416 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03053209.

ביצועים לטווח קצר, ALTHEA נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו +4.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.19K.

ALTHEA (ALTHEA) מידע שוק

שווי שוק $ 571.97K$ 571.97K $ 571.97K נפח (24 שעות) $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 851.16K$ 851.16K $ 851.16K אספקת מחזור 14.58M 14.58M 14.58M אספקה כוללת 21,702,911.0 21,702,911.0 21,702,911.0

שווי השוק הנוכחי של ALTHEA הוא $ 571.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.19K. ההיצע במחזור של ALTHEA הוא 14.58M, עם היצע כולל של 21702911.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 851.16K.