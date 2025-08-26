Altair (AIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00342171 $ 0.00342171 $ 0.00342171 24 שעות נמוך $ 0.00364635 $ 0.00364635 $ 0.00364635 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00342171$ 0.00342171 $ 0.00342171 גבוה 24 שעות $ 0.00364635$ 0.00364635 $ 0.00364635 שיא כל הזמנים $ 0.157422$ 0.157422 $ 0.157422 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.88% שינוי מחיר (1D) +1.09% שינוי מחיר (7D) -1.87% שינוי מחיר (7D) -1.87%

Altair (AIR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00351939. במהלך 24 השעות האחרונות, AIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00342171 לבין שיא של $ 0.00364635, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.157422, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIR השתנה ב +0.88% במהלך השעה האחרונה, +1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Altair (AIR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M אספקת מחזור 394.13M 394.13M 394.13M אספקה כוללת 473,730,000.0 473,730,000.0 473,730,000.0

שווי השוק הנוכחי של Altair הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIR הוא 394.13M, עם היצע כולל של 473730000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.67M.