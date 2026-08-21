Alphakek מחיר היום

מחיר Alphakek (AIKEK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00247881, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIKEK ל USD הוא $ 0.00247881 לכל AIKEK.

Alphakek כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 588,275, עם היצע במחזור של 237.32M AIKEK. ב‑24 השעות האחרונות, AIKEK סחר בין $ 0.00235632 (נמוך) ל $ 0.00253383 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.059969, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00158748.

ביצועים לטווח קצר, AIKEK נע ב -0.94% בשעה האחרונה ו +15.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.37K.

Alphakek (AIKEK) מידע שוק

שווי שוק $ 588.28K$ 588.28K $ 588.28K נפח (24 שעות) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 588.28K$ 588.28K $ 588.28K אספקת מחזור 237.32M 237.32M 237.32M אספקה כוללת 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

שווי השוק הנוכחי של Alphakek הוא $ 588.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.37K. ההיצע במחזור של AIKEK הוא 237.32M, עם היצע כולל של 237319317.29878262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 588.28K.