עוד על AQT

AQT מידע על מחיר

AQT אתר רשמי

AQT טוקניומיקה

AQT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Alpha Quark סֵמֶל

Alpha Quark מחיר (AQT)

לא רשום

1 AQT ל USDמחיר חי:

$1.051
$1.051$1.051
-1.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Alpha Quark (AQT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:43 (UTC+8)

Alpha Quark (AQT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.051
$ 1.051$ 1.051
24 שעות נמוך
$ 1.074
$ 1.074$ 1.074
גבוה 24 שעות

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 1.074
$ 1.074$ 1.074

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 0.617773
$ 0.617773$ 0.617773

-1.35%

-1.41%

-6.19%

-6.19%

Alpha Quark (AQT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.051. במהלך 24 השעות האחרונות, AQT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.051 לבין שיא של $ 1.074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.617773.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQT השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpha Quark (AQT) מידע שוק

$ 28.17M
$ 28.17M$ 28.17M

--
----

$ 31.52M
$ 31.52M$ 31.52M

26.81M
26.81M 26.81M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha Quark הוא $ 28.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQT הוא 26.81M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.52M.

Alpha Quark (AQT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alpha Quarkל USDהיה $ -0.015105456246792.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpha Quark ל USDהיה . $ -0.0690769750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlpha Quark ל USDהיה $ +0.1086522749.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alpha Quarkל USDהיה $ -0.093858086287002.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.015105456246792-1.41%
30 ימים$ -0.0690769750-6.57%
60 ימים$ +0.1086522749+10.34%
90 ימים$ -0.093858086287002-8.19%

מה זהAlpha Quark (AQT)

Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Alpha Quark (AQT) משאב

האתר הרשמי

Alpha Quarkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alpha Quark (AQT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alpha Quark (AQT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alpha Quark.

בדוק את Alpha Quark תחזית המחיר עכשיו‏!

AQT למטבעות מקומיים

Alpha Quark (AQT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alpha Quark (AQT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AQT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alpha Quark (AQT)

כמה שווה Alpha Quark (AQT) היום?
החי AQTהמחיר ב USD הוא 1.051 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AQT ל USD?
המחיר הנוכחי של AQT ל USD הוא $ 1.051. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alpha Quark?
שווי השוק של AQT הוא $ 28.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AQT?
ההיצע במחזור של AQT הוא 26.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AQT?
‏‏AQT השיג מחיר שיא (ATH) של 15.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AQT?
AQT ‏‏רשם מחירATL של 0.617773 USD.
מהו נפח המסחר של AQT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AQT הוא -- USD.
האם AQT יעלה השנה?
AQT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AQT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:43 (UTC+8)

Alpha Quark (AQT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.