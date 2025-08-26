Alpha Quark (AQT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 1.051
גבוה 24 שעות $ 1.074
שיא כל הזמנים $ 15.37
המחיר הנמוך ביותר $ 0.617773
שינוי מחיר (שעה אחת) -1.35%
שינוי מחיר (1D) -1.41%
שינוי מחיר (7D) -6.19%

Alpha Quark (AQT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.051. במהלך 24 השעות האחרונות, AQT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.051 לבין שיא של $ 1.074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.617773.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQT השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpha Quark (AQT) מידע שוק

שווי שוק $ 28.17M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.52M
אספקת מחזור 26.81M
אספקה כוללת 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha Quark הוא $ 28.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQT הוא 26.81M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.52M.