ALF TOKEN (ALF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -8.94% שינוי מחיר (7D) -4.23% שינוי מחיר (7D) -4.23%

ALF TOKEN (ALF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALF השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -8.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ALF TOKEN (ALF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M אספקת מחזור 63.09T 63.09T 63.09T אספקה כוללת 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ALF TOKEN הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALF הוא 63.09T, עם היצע כולל של 69000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.