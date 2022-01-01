ALF TOKEN (ALF) טוקנומיקה
ALF TOKEN (ALF) מידע
ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact.
At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes.
Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.
ALF TOKEN (ALF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ALF TOKEN (ALF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ALF TOKEN (ALF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ALF TOKEN (ALF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ALF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ALFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ALFטוקניומיקה, חקרו אתALFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.