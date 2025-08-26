Aldrin (RIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00266235 24 שעות נמוך $ 0.0027615 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00266235 גבוה 24 שעות $ 0.0027615 שיא כל הזמנים $ 7.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00239857 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -3.58% שינוי מחיר (7D) -5.12% שינוי מחיר (7D) -5.12%

Aldrin (RIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0026624. במהלך 24 השעות האחרונות, RIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00266235 לבין שיא של $ 0.0027615, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00239857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIN השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aldrin (RIN) מידע שוק

שווי שוק $ 32.92K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.13K אספקת מחזור 12.36M אספקה כוללת 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aldrin הוא $ 32.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIN הוא 12.36M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.13K.