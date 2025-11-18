aixrp מחיר היום

מחיר aixrp (AIXRP) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIXRP ל USD הוא -- לכל AIXRP.

aixrp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,514, עם היצע במחזור של 293.80M AIXRP. ב‑24 השעות האחרונות, AIXRP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00198245, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIXRP נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו +22.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aixrp (AIXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.55K$ 185.55K $ 185.55K אספקת מחזור 293.80M 293.80M 293.80M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של aixrp הוא $ 54.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIXRP הוא 293.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.55K.