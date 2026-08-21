AITV מחיר היום

מחיר AITV (AITV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AITV ל USD הוא $ 0 לכל AITV.

AITV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 113,815, עם היצע במחזור של 215.92M AITV. ב‑24 השעות האחרונות, AITV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.143486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AITV נע ב -0.34% בשעה האחרונה ו +5.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 123.16.

AITV (AITV) מידע שוק

שווי שוק $ 113.82K$ 113.82K $ 113.82K נפח (24 שעות) $ 123.16$ 123.16 $ 123.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 527.13K$ 527.13K $ 527.13K אספקת מחזור 215.92M 215.92M 215.92M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AITV הוא $ 113.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.16. ההיצע במחזור של AITV הוא 215.92M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 527.13K.