AIPad מחיר היום

מחיר AIPad (AIPAD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00156462, עם שינוי של 238.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIPAD ל USD הוא $ 0.00156462 לכל AIPAD.

AIPad כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 307,237, עם היצע במחזור של 196.36M AIPAD. ב‑24 השעות האחרונות, AIPAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00251829 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.862302, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIPAD נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +245.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.87.

AIPad (AIPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 307.24K$ 307.24K $ 307.24K נפח (24 שעות) $ 55.87$ 55.87 $ 55.87 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 311.44K$ 311.44K $ 311.44K אספקת מחזור 196.36M 196.36M 196.36M אספקה כוללת 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

שווי השוק הנוכחי של AIPad הוא $ 307.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.87. ההיצע במחזור של AIPAD הוא 196.36M, עם היצע כולל של 199049334.2921128. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 311.44K.