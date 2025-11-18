AIMX מחיר היום

מחיר AIMX (AIMX) בזמן אמת היום הוא $ 0.0004616, עם שינוי של 5.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIMX ל USD הוא $ 0.0004616 לכל AIMX.

AIMX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 182,780, עם היצע במחזור של 394.67M AIMX. ב‑24 השעות האחרונות, AIMX סחר בין $ 0.0004507 (נמוך) ל $ 0.00049154 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02766477, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00031155.

ביצועים לטווח קצר, AIMX נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -15.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AIMX (AIMX) מידע שוק

שווי שוק $ 182.78K$ 182.78K $ 182.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.32K$ 272.32K $ 272.32K אספקת מחזור 394.67M 394.67M 394.67M אספקה כוללת 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

