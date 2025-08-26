AIDA (AIDA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00789743$ 0.00789743 $ 0.00789743 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -3.90% שינוי מחיר (7D) +1.62% שינוי מחיר (7D) +1.62%

AIDA (AIDA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIDA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIDAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00789743, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIDA השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -3.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIDA (AIDA) מידע שוק

שווי שוק $ 94.56K$ 94.56K $ 94.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.56K$ 94.56K $ 94.56K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIDA הוא $ 94.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIDA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.56K.