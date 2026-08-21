AICell מחיר היום

מחיר AICell (AICELL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AICELL ל USD הוא $ 0 לכל AICELL.

AICell כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 413,498, עם היצע במחזור של 1.00B AICELL. ב‑24 השעות האחרונות, AICELL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0983, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AICELL נע ב -2.71% בשעה האחרונה ו +2.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.43.

AICell (AICELL) מידע שוק

שווי שוק $ 413.50K$ 413.50K $ 413.50K נפח (24 שעות) $ 53.43$ 53.43 $ 53.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 413.50K$ 413.50K $ 413.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AICell הוא $ 413.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.43. ההיצע במחזור של AICELL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 413.50K.