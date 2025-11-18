aibrk מחיר היום

מחיר aibrk (AIBRK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00026126, עם שינוי של 11.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIBRK ל USD הוא $ 0.00026126 לכל AIBRK.

aibrk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 260,427, עם היצע במחזור של 1.00B AIBRK. ב‑24 השעות האחרונות, AIBRK סחר בין $ 0.00025067 (נמוך) ל $ 0.00030673 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00420528, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00021443.

ביצועים לטווח קצר, AIBRK נע ב -0.66% בשעה האחרונה ו -30.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aibrk (AIBRK) מידע שוק

שווי שוק $ 260.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.43K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של aibrk הוא $ 260.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIBRK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.43K.