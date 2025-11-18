AI Dev Agent מחיר היום

מחיר AI Dev Agent (AIDEV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00115817, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIDEV ל USD הוא $ 0.00115817 לכל AIDEV.

AI Dev Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,965, עם היצע במחזור של 77.68M AIDEV. ב‑24 השעות האחרונות, AIDEV סחר בין $ 0.00114738 (נמוך) ל $ 0.00119461 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00782371, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIDEV נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -4.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AI Dev Agent (AIDEV) מידע שוק

שווי שוק $ 89.97K$ 89.97K $ 89.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 463.27K$ 463.27K $ 463.27K אספקת מחזור 77.68M 77.68M 77.68M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI Dev Agent הוא $ 89.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIDEV הוא 77.68M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 463.27K.