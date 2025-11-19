AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של AI Dev Agent % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה AI Dev Agent תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, AI Dev Agent ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001156 בשנת 2025. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, AI Dev Agent ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001213 בשנת 2026. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של AIDEV הוא $ 0.001274 עם 10.25% שיעור צמיחה. AI Dev Agent (AIDEV) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של AIDEV הוא $ 0.001338 עם 15.76% שיעור צמיחה. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של AIDEV הוא $ 0.001405 עם 21.55% שיעור צמיחה. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AIDEV הוא $ 0.001475 עם 27.63% שיעור צמיחה. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של AI Dev Agent עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002403. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של AI Dev Agent עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003915. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001156 0.00%

2026 $ 0.001213 5.00%

2027 $ 0.001274 10.25%

2028 $ 0.001338 15.76%

2029 $ 0.001405 21.55%

2030 $ 0.001475 27.63%

2031 $ 0.001549 34.01%

2032 $ 0.001626 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001708 47.75%

2034 $ 0.001793 55.13%

2035 $ 0.001883 62.89%

2036 $ 0.001977 71.03%

2037 $ 0.002076 79.59%

2038 $ 0.002180 88.56%

2039 $ 0.002289 97.99%

2040 $ 0.002403 107.89% הצג עוד לטווח קצר AI Dev Agent תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001156 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001156 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001157 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001160 0.41% AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורAIDEVב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001156 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורAIDEV , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001156 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורAIDEV , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001157 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. AI Dev Agent (AIDEV) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורAIDEV הוא $0.001160 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית AI Dev Agent מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 89.81K$ 89.81K $ 89.81K אספקת מחזור 77.68M 77.68M 77.68M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר AIDEV העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, AIDEV יש כמות במעגל של 77.68M ושווי שוק כולל של $ 89.81K. צפה AIDEV במחיר חי

AI Dev Agent מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAI Dev Agentדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAI Dev Agent הוא 0.001156USD. היצע במחזור של AI Dev Agent(AIDEV) הוא 77.68M AIDEV , מה שמעניק לו שווי שוק של $89,811 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.87% $ 0 $ 0.001166 $ 0.001147

7 ימים -2.72% $ -0.000031 $ 0.001450 $ 0.001147

30 ימים -19.81% $ -0.000229 $ 0.001450 $ 0.001147 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,AI Dev Agent הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -0.87% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,AI Dev Agent נסחר בשיא של $0.001450 ושפל של $0.001147 . נרשם שינוי במחיר של -2.72% . מגמה אחרונה זו מציגה אתAIDEV הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,AI Dev Agent חווה -19.81% שינוי, המשקף בערך $-0.000229 לערכו. זה מצביע על כך ש AIDEV עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך AI Dev Agent (AIDEV) מודול חיזוי מחיר עובד? AI Dev Agent מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של AIDEVעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAI Dev Agent לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של AIDEV , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של AI Dev Agent. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלAIDEV . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלAIDEV כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של AI Dev Agent.

מדוע AIDEV חיזוי מחירים חשוב?

AIDEV תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם AIDEV כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, AIDEV ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של AIDEV בחודש הבא? על פי AI Dev Agent (AIDEV) כלי תחזית המחירים, המחיר AIDEV הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 AIDEV בשנת 2026? המחיר של 1 AI Dev Agent (AIDEV) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AIDEV יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של AIDEV בשנת 2027? AI Dev Agent (AIDEV) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AIDEV עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של AIDEV בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AI Dev Agent (AIDEV) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של AIDEV בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, AI Dev Agent (AIDEV) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 AIDEV בשנת 2030? המחיר של 1 AI Dev Agent (AIDEV) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, AIDEV יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי AIDEV תחזית המחיר בשנת 2040? AI Dev Agent (AIDEV) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 AIDEV עד שנת 2040.