AI Agent Layer מחיר היום

מחיר AI Agent Layer (AIFUN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 37.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIFUN ל USD הוא $ 0 לכל AIFUN.

AI Agent Layer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,164, עם היצע במחזור של 481.92M AIFUN. ב‑24 השעות האחרונות, AIFUN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.138049, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIFUN נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו +40.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 471.43.

AI Agent Layer (AIFUN) מידע שוק

שווי שוק $ 64.16K$ 64.16K $ 64.16K נפח (24 שעות) $ 471.43$ 471.43 $ 471.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.57K$ 66.57K $ 66.57K אספקת מחזור 481.92M 481.92M 481.92M אספקה כוללת 495,312,267.136923 495,312,267.136923 495,312,267.136923

שווי השוק הנוכחי של AI Agent Layer הוא $ 64.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 471.43. ההיצע במחזור של AIFUN הוא 481.92M, עם היצע כולל של 495312267.136923. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.57K.