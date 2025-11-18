Agent Hustle מחיר היום

מחיר Agent Hustle (HUSTLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00269012, עם שינוי של 12.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUSTLE ל USD הוא $ 0.00269012 לכל HUSTLE.

Agent Hustle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,676,298, עם היצע במחזור של 1000.00M HUSTLE. ב‑24 השעות האחרונות, HUSTLE סחר בין $ 0.00257911 (נמוך) ל $ 0.00322855 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03724532, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00155538.

ביצועים לטווח קצר, HUSTLE נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -33.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agent Hustle (HUSTLE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

